Haldwani News: दिल्ली-देहरादून रूट पर कम मिल रहे यात्री, बसों में कटौती

Haldwani News: हल्द्वानी। मानसून सीजन में पहले से ही यात्रियों की कमी का संकट झेल रहे परिवहन निगम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हल्द्वानी से दिल्ली और देहरादून जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या और घटने लगी है। ट्रैफिक डायवर्जन और लंबी यात्रा अवधि के कारण यात्री बसों की बजाय ट्रेनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार देहरादून जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कम हो रही है। हालांकि इस रूट पर बसों की संख्या में अभी कोई कटौती नहीं की गई है। वहीं दिल्ली रूट पर बसें कम की गई हैं।

काठगोदाम डिपो के एआरएम गणेश पंत ने बताया कि उनके डिपो से 19 बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं जिसमें से 11 बसें ही नियमित चल पा रही हैं। जब तक 15-20 सवारी नहीं हो जातीं तब तक बसों को संचालित नहीं किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी डिपो के एआरएम संजय पांडे ने बताया कि दिल्ली रूट पर 16 में से 10 बसों का ही संचालन हो पा रहा है। इससे निगम की आय पर भी असर पड़ रहा है। जहां पहले दोनों डिपो की दैनिक आय करीब 38 लाख थी वहीं अब यह केवल 25-26 लाख पर सिमट गई है। वहीं यात्रियों का रुझान ट्रेनों की तरफ अधिक होने से हल्द्वानी से देहरादून के बीच चलने वाली काठगोदाम-देहरादून एक्सप्रेस में लगातार वेटिंग की स्थिति बनी हुई है।