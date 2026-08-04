Haldwani News: मामा के बेटे को बचाने के लिए पानी में कूदा था आदित्य
Haldwani News: हल्द्वानी के 20 वर्षीय आदित्य पंत की मौत चॉफी गधेरे में डूबने से हो गई। वह अपने मामा के बेटे को बचाने के लिए कूद गया था, जबकि तैरना नहीं आता था। घटनास्थल पर अधिकारियों द्वारा चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन लोग इसके पालन नहीं कर रहे। परिवार में मातम छाया है।
Haldwani News: हल्द्वानी भीमताल के चॉफी गधेरे में डूबने से हुई हल्द्वानी के आदित्य की मौत के मामले में नई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आदित्य अपने मामा के बेटे को बचाने के लिए पानी में कूदा था। तैरना नहीं आने की वजह से वह डूब गया। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी के वार्ड 9, तल्ली बमौरी निवासी 20 वर्षीय आदित्य पंत भीमताल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बीसीए का छात्र था। रविवार को वह अपने दोस्तों और मामा के बेटे के साथ चॉफी के बरसाती गधेरे में नहाने गया था। वार्ड के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र जीना बताया कि नहाने के दौरान आदित्य के मामा का बेटा गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए आदित्य ने पानी में छलांग लगा दी। मामा का बेटा तो किनारे आ गया लेकिन आदित्य गहरे पानी में डूब गया। बाद में पुलिस ने उसका शव बरामद किया। राजेंद्र जीना ने बताया कि आदित्य को तैरना नहीं आता था। उधर, एकलौते बेटे की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। आदित्य की मां डॉ.सुशीला तिवारी अस्पताल और पिता मंडी परिषद में कार्यरत हैं। मेडिकल चौकी प्रभारी एमएस रौतेला ने बताया कि सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद आदित्य का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। रानीबाग के चित्रशिला घाट में गमगीन माहौल में अंत्येष्टि की गई。
‘गधेरा हादसों का हॉटस्पॉट’
राजेंद्र जीना ने बताया कि चॉफी का बरसाती गधेरा हादसों का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां पहले भी तीन से चार लोग जान गंवा चुके हैं। यूपी, दिल्ली समेत देशभर से पर्यटक गर्मी में यहां पहुंचते हैं और नहाने के प्रयास में जान खतरे में डाल रहे हैं। उनका कहना है कि यहां पर चेतावनी बोर्ड भी लगाया है लेकिन इसका कोई पालन नहीं हो रहा। उनका कहना है कि गधेरा बंद होना चाहिए।
मां बोली, बेटा तू कहां चला गया...
सोमवार को घर से आदित्य का शव जब श्मशान घाट को ले जाया जा रहा था तो परिवार के साथ पूरे इलाके के लोगों की आंखें नम थीं। बेटे के शव को देख मां नेहा पाठक चीत्कारें भर रही थीं। वह बेटे के शव को देख बार-बार एक ही शब्द दोहरा रही थीं कि बेटा तू कहां चला गया। पिता दीपक पाठक के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जवान बेटे को खोने से परिवार को सदमा लगा है।
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