Haldwani News: पहली बार हल्द्वानी आए खरगे भी जाम में फंसते हुए निकले

Haldwani News: जाम का झाम: सौरभ होटल ने निकलते समय पटेल चौक तक ट्रैफिक रहा विधायक और

Haldwani News: जाम का झाम: सौरभ होटल ने निकलते समय पटेल चौक तक ट्रैफिक रहा

विधायक और नेता अपने साथ लाए भीड़ तो जाम हो गई सड़कें

जाम की समस्या दिन भर मंगल पड़ाव से हल्द्वानी शहर तक जाम से जूझे लोग

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी ट्रैफिक कंट्रोल रहा चुनौती

हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पहली बार हल्द्वानी पहुंचे। नैनीताल रोड से जब वह अपने कार्यक्रम स्थल रामलीला मैदान पटेल चौक आ रहे थे तो जाम में फंस गए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक और स्थानीय नेता भारी भीड़ लेकर पहुंचे, जिसके चलते शहर की मुख्य सड़कें घंटों तक जाम की चपेट में रहीं। बमुश्किल पुलिस ने व्यवस्था को बनाया.

वीआईपी मूवमेंट की समस्या नैनीताल रोड स्थित सौरभ होटल से रवाना होने के दौरान खरगे खुद भी जाम में फंसते हुए निकले। होटल से निकलते ही पटेल चौक तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और उनका काफिला रूक-रूककर आगे बढ़ा। केवल खरगे ही नहीं बल्कि पूरा शहर दिनभर यातायात की समस्या से हलकान रहा। मंगल पड़ाव से लेकर पूरे हल्द्वानी शहर तक वाहन रेंगते नजर आए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी लगभग एक घंटे तक ट्रैफिक को नियंत्रित करना पुलिस और प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बना रहा। लेकिन इसके बावजूद यातायात निरीक्षक भूपेश पांडेय ने बताया कि डायवर्जन प्लान जारी किया था। शहर में वाहनों की नो एंट्री थी। हल्का जाम स्वाभाविक है.

जनता का गुस्सा पुलिसकर्मियों ने लोगों को रोका तो दिखा गुस्सा

वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर पुलिसकर्मियों ने जगह-जगह आम जनता की आवाजाही रोक दी। चिलचिलाती धूप और लंबे जाम के बीच पुलिस के रोके जाने से आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों का कहना था कि वीआईपी के चक्कर में हर बार जनता को ही परेशान होना पड़ता है.

पत्रकारों की स्थिति पत्रकारों को भी घुसने से पुलिस ने रोका

सुरक्षा के नाम पर बनाई गई इस अव्यवस्था की जद में मीडियाकर्मी भी आए। कार्यक्रम स्थल और वीआईपी रूट पर कवरेज के लिए जा रहे पत्रकारों को भी पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, जिससे मौके पर काफी नोकझोंक देखने को मिली। पत्रकारों ने पुलिस के इस रवैये पर कड़ा विरोध दर्ज कराया.

रुकी रफ्तार वाले मार्ग इन मार्गों पर रूकी रफ्तार:

बरेली रोड, रामपुर रोड, नैनीताल रोड, गौला बाईपास, वनभूलपुरा, आंतरिक सड़कों में दुर्गा सिटी सेंटर, नवाबी रोड, पनचक्की रोड, वर्कशॉप लाइन आदि.

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