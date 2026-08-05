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Haldwani News: कालाढूंगी क्षेत्र के गांव में बाघ की दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: कालाढूंगी के नलनी गांव में एक बाघ ने एक बैल पर हमला कर उसे घायल कर दिया है। इससे गांव में दहशत फैली हुई है। ग्राम प्रधान ने वन विभाग से घायल बैल के उपचार और मुआवजे की मांग की है। वन विभाग की टीम घटना के बाद मौके पर पहुंची है।

Haldwani News: कालाढूंगी क्षेत्र के गांव में बाघ की दहशत

Haldwani News: सतीश जोशी कालाढूंगी। कालाढूंगी रेंज के नलनी गांव में बीते मंगलवार की शाम बाघ ने एक बैल पर हमला कर उसे घायल कर दिया। गांव में बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्राम प्रधान गोविंद सिंह अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण भूपाल सिंह अधिकारी के हल जोतने वाले बैल पर बाघ ने हमला कर घायल कर दिया। प्रधान ने गांव में बाघ के आतंक से निजात दिलाने और घायल बैल के इलाज के लिए वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। रेंजर जेसी उप्रेती ने बताया कि सूचना पर वन विभाग की गश्ति टीम को मौके पर भेजा गया है।

ग्रामीणों ने जंगल में न जाने की अपील की गई है।

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