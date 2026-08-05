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Haldwani News: लालकुआं नगर पंचायत के 3 नामित सभासदों ने ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: लालकुआं नगर पंचायत के लिए नामित तीन सभासदों ने बुधवार को शपथ ली। समारोह में चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटनी ने विनोद श्रीवास्तव, गौरव कपूर और तारा पांडे को शपथ दिलाई। इस दौरान कई अन्य सभासद और अधिकारी भी उपस्थित थे।

लालकुआं नगर पंचायत के 3 नामित सभासदों ने ली शपथ
लालकुआं नगर पंचायत के 3 नामित सभासदों ने ली शपथ

Haldwani News: लालकुआं, संवाददाता। नगर पंचायत लालकुआं के लिए नामित तीन सभासदों ने बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। नगर पंचायत सभागार में आयोजित समारोह में चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटनी ने नामित सभासद विनोद श्रीवास्तव, गौरव कपूर और तारा पांडे को शपथ दिलाई। संचालन वरिष्ठ सभासद धन सिंह बिष्ट ने किया। यहां अधिशासी अधिकारी ईश्वर सिंह रावत, सभासद भुवन पांडे, योगेश उपाध्याय, दीप्ति पांडे, लिपिक सोनू भारती, गोपाल सिंह खत्री, मनोज बर्गली, हेमंत पांडे, भावना मेलकानी, विजय कुमार, कृष्णा आदि मौजूद रहे।

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