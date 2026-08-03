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Haldwani News: स्वतंत्रता दिवस पर कड़ी सुरक्षा में रहेगा जिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी। स्वतंत्रता दिवस पर नैनीताल जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। कांवड़ मेले में लगी पुलिस फोर्स 12 अगस्त को

Haldwani News: स्वतंत्रता दिवस पर कड़ी सुरक्षा में रहेगा जिला

Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। स्वतंत्रता दिवस पर नैनीताल जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। कांवड़ मेले में लगी पुलिस फोर्स 12 अगस्त को वापस लौट आएगी। इसके बाद उन्हें 15 अगस्त की ड्यूटी पर लगाया जाएगा।एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। होटल, धर्मशाला, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया जाएगा। बाहरी लोगों और बिना आईडी घूमने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। सिविल पुलिस के साथ पीएसी की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। संवेदनशील स्थानों, सरकारी भवनों और कार्यक्रम स्थलों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी।

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सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आम जनता से अपील की गई है कि वे संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।

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