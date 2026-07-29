Haldwani News: छात्रों ने भाषण, कविता से दिया गुरु भक्ति का संदेश
Haldwani News: हल्द्वानी। कमलुवागांजा रोड स्थित लक्ष इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय
Haldwani News: हल्द्वानी। कमलुवागांजा रोड स्थित लक्ष इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना जगाना और पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। मुख्य अतिथि निदेशक मोहित शर्मा ने विद्यार्थियों को गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलकर देश का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्या विभा शर्मा, दीक्षा बिष्ट, मनीषा, नीलम मेहरा, हेमा, लीला, कविता सोनी, प्रभा राणा, पायल पांडे, पल्लवी पांडे, मुन्नी जीना, ज्योति रानी, सीमा पांडे, अक्षिता, शिवानी आदि मौजूद रहे।
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