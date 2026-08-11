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Haldwani News: पाल कॉलेज में एसपी सिटी ने दिए साइबर सुरक्षा के टिप्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में नए छात्रों के लिए ‘दीक्षारंभ 2026 स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम’ की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में छात्रों को शैक्षणिक जीवन, अनुशासन और कैम्पस जीवन के बारे में जानकारी दी गई। अतिथि ने युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने और साइबर अपराधों से सतर्क रहने का संदेश दिया।

Haldwani News: पाल कॉलेज में एसपी सिटी ने दिए साइबर सुरक्षा के टिप्स

Haldwani News: प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए पांच दिवसीय ‘दीक्षारंभ 2026 स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम’ मंगलवार से शुरू हो गया है। इसमें विद्यार्थियों को शैक्षणिक वातावरण, संस्कारों, अनुशासन, कैंपस लाइफ और उपलब्ध अवसरों के बारे में बताया गया।मुख्य अतिथि एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कत्याल ने युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने, जीवन में अनुशासन अपनाने और सतर्क रहने का संदेश दिया। बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि आज डिजिटल युग में जागरूकता की कमी के कारण लोग साइबर फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और ऑनलाइन लेन-देन के सुरक्षित उपयोग के व्यावहारिक सुझाव भी दिए।

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कॉलेज के अध्यक्ष नारायण पाल ने कहा कि ‘दीक्षारंभ’ केवल एक स्वागत समारोह नहीं, बल्कि छात्रों को एक आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में पहला कदम है। इस दौरान सचिव कामिनी पाल, प्रबंध निदेशक निर्भय पाल, सीईओ अतुल पाल, हेड ऑपरेशंस एवं निदेशक भानु बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी मेजर शीतल नेगी, जनसंपर्क अधिकारी शुभांगी शांडिल्य आदि मौजूद रहे।

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