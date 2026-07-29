Haldwani News: हस्सान बने हेड बॉय, अदिति बनी हेड गर्ल
Haldwani News: हल्द्वानी के इंस्पिरेशन पब्लिक स्कूल में छात्र प्रतिनिधि मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। हेड बॉय हस्सान सोहेल और हेड गर्ल अदिति मिश्रा चुने गए। अन्य पदाधिकारियों में रमणिका जोशी, नमन सिंह, सुमित सिंह, वैष्णवी बिष्ट, और शिवांगी शामिल हैं। प्रधानाचार्य अनुराग माथुर ने सभी को शपथ दिलाई।
Haldwani News: हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। इंस्पिरेशन पब्लिक स्कूल में परेड के साथ छात्र प्रतिनिधि मंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हस्सान सोहेल को हेड बॉय और अदिति मिश्रा को हेड गर्ल चुना गया। वाइस कैप्टन रमणिका जोशी, स्पोर्ट्स कैप्टन (बालक) नमन सिंह कठायत, वाइस कैप्टन सुमित सिंह गड़िया, स्पोर्ट्स कैप्टन (बालिका) में वैष्णवी बिष्ट, वाइस कैप्टन शिवांगी को बनाया गया। कल्चरल क्लब इंचार्ज स्वास्तिक गोस्वामी और अनविता बिष्ट बने। क्लब सदस्यों में खुशी जोशी, अलीना आलम, कर्तव्य जोशी, सुहाना जोशी, वैदेही तोमर, अपरा पाठक, भाग्यश्री जोशी, गौरांशी जोशी और वान्या पुनीत अग्रवाल शामिल रहे। लिटरेरी क्लब में जितेंद्र सिंह गड़िया, पार्थ काण्डपाल, आरुष साह और यश सिंह को जिम्मेदारी दी गई।
प्रधानाचार्य अनुराग माथुर ने छात्र परिषद को शपथ दिलाई। विद्यालय की चेयरपर्सन डॉ. गीतिका बल्यूटिया, गायत्री बल्यूटिया, उपप्रधानाचार्या ममता तनेजा और कॉर्डिनेटर प्रियंका शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को बैज लगाकर अलंकृत किया। संचालन मधुमिता दास ने किया। खेल प्रशिक्षक सुमित दास, नरेंद्र भंडारी, संजय गोस्वामी, मोहित पंत, गौरव कुमार, विजय पांडे और पल्लवी भंडारी आदि मौजूद रहे।
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