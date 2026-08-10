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Haldwani News: हल्द्वानी में बालिकाओं का दक्षता बैटरी टेस्ट संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग की 89 बालिकाओं का दक्षता बैटरी टेस्ट आयोजित किया गया। यह परीक्षण डॉ. निर्मला पंत के मार्गदर्शन और खेल प्रशिक्षकों के सहयोग से हुआ। बालकों का टेस्ट मंगलवार को आयोजित होगा।

Haldwani News: हल्द्वानी में बालिकाओं का दक्षता बैटरी टेस्ट संपन्न

Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. निर्मला पंत के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र की बालिकाओं का दक्षता बैटरी टेस्ट सोमवार को संपन्न हुआ। सुबह आठ बजे से आयोजित इस परीक्षण में 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग की 89 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। सर्वाधिक 50 प्रतिभागी 14 से 17 आयु वर्ग की थीं। डॉ. पंत ने बताया कि मंगलवार को बालकों का टेस्ट होगा। प्रभारी माधुरी ज्याला, भुवन चंद्र जोशी सहित खेल प्रशिक्षकों व शिक्षकों ने सहयोग किया।

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