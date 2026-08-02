Haldwani News: कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा महापुराण का शुरू
Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। आवास विकास संजय कॉलोनी स्थित पंचेश्वर मंदिर में 3 से 9 अगस्त तक
Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। आवास विकास संजय कॉलोनी स्थित पंचेश्वर मंदिर में 3 से 9 अगस्त तक आयोजित होने वाली श्रीमद्भागवत कथा महापुराण के शुभारंभ से पूर्व रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा पंचेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर संजय कॉलोनी, तिकोनिया सहित विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रवासियों ने पुष्पवर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। आयोजन समिति ने बताया कि 3 से 9 अगस्त तक प्रतिदिन श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा। कलश यात्रा में गोपाल भट्ट, पार्षद हेमा भट्ट, ललित जोशी, हेमंत चुफाल, हेम जोशी, अनिल कांडपाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।