Haldwani News: हल्द्वानी के बेलबाबा में भूमि विवाद पर दो पक्षों में फायरिंग
Haldwani News: गुरुवार सुबह की घटना, कुछ को हिरासत में लिया फायरिंग करने वालों में एक आरोपी
Haldwani News: हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। रामपुर रोड स्थित बेलबाबा में गुरुवार सुबह भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके से एक हिस्ट्रीशीटर समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर विवाद में एक ने फायरिंग कर दी थी, जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक विवाद जमीन की कीमत को लेकर हुआ। एक पक्ष जमीन को तीन हजार रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से बेचना चाह रहा था, जबकि दूसरा पक्ष 2900 रुपये पर अड़ा था। इसी बात पर कहासुनी बढ़ी और देखते ही देखते एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी।
गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में समझौता करने की बात कर रहे हैं। हालांकि, फायरिंग में इस्तेमाल किया गया असलहा प्रथमदृष्टया अवैध पाया गया है। एसपी ने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस पता लगा रही है कि फायरिंग किसने की थी। आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है। फरार आरोपी की तलाश के लिए टीम लगी है।
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