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Haldwani News: आरटीओ नीलामी में फर्जीवाड़ा, कबाड़ ऑटो को ‘फिट’ बताकर बेचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: परिवहन विभाग की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं। आरोप है कि निरस्त पंजीकरण वाले ऑटो को 'ऑन-रोड' श्रेणी में नीलाम किया गया। सीएम हेल्पलाइन की जांच में शिकायत सही मिलने के बाद विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।

Haldwani News: आरटीओ नीलामी में फर्जीवाड़ा, कबाड़ ऑटो को ‘फिट’ बताकर बेचा

Haldwani News: भूपेश कन्नौजिया हल्द्वानी, संवाददाता। परिवहन विभाग की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया को लेकर गंभीर अनियमितता उजागर हुई है। आरोप है कि एमएसटीसी पोर्टल के जरिए आरटीओ हल्द्वानी से खरीदे गए वाहनों में एक निरस्त पंजीकरण वाले ऑटो को ‘ऑन-रोड’ श्रेणी में नीलाम कर दिया गया, जबकि एक अन्य ऑटो के चेसिस नंबर में कथित छेड़छाड़ का भी आरोप है। सीएम हेल्पलाइन की जांच में शिकायत प्रथमदृष्टा सही मिलने के बाद विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है。

शिकायत का विवरण

हल्द्वानी मल्लागोरखपुर निवासी संजय पाठक के अनुसार, उन्होंने 12 दिसंबर 2025 को एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से तीन ऑटो (यूके04टीबी-1364, 0682 व 0490) खरीदे थे। 16 दिसंबर को विभाग ने इन्हें ऑन-रोड श्रेणी में सुपुर्द कर दिया। बाद में पता चला कि ऑटो संख्या यूके04टीबी-1364 का पंजीकरण पूर्व में हो चुका था, जिसे नियमानुसार केवल स्क्रैप (कबाड़) श्रेणी में नीलाम किया जा सकता था। वहीं दूसरे ऑटो (यूके04टीबी-0490) के चेसिस नंबर पर वेल्डिंग और छेड़छाड़ का आरोप लगा है।

आरटीओ की कार्रवाई

शिकायत पर आरटीओ (प्रशासन) डॉ. गुरदेव सिंह ने 25 फरवरी 2026 को संबंधित तकनीकी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। एल-2 जांच में विभाग ने इसे ‘मानवीय त्रुटि’ बताते हुए धनवापसी की पेशकश की, लेकिन शिकायतकर्ता ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया।

सीएम हेल्पलाइन जांच

पूरे मामले में बीती 28 जुलाई को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन रिपोर्ट में शिकायत प्रथमदृष्टा सही पाई गई। विभाग का कहना है कि जांच अंतिम चरण में है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई होगी। मामला नीलामी से पहले होने वाली तकनीकी जांच की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

भंडारण की स्थिति

सड़क पर दौड़ता मिला था कबाड़ हो चुका ऑटो

हल्द्वानी आरटीओ में इससे पूर्व भी लापरवाही के मामला सामने आते रहे हैं। आरटीओ की चेकिंग में सामान ढोता एक ऐसा ऑटो पकड़ा जा चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद आरटीओ के ऑनलाइन दस्तावेजों में कबाड़ भी घोषित हो चुका था। इस मामले में भी जांच के आदेश लीपापोती कर निपटा दिए गए।

असामान्य प्रश्न

इन सवालों के जवाब अभी बाकी

पंजीकरण निरस्त वाहन ऑन-रोड श्रेणी में किस आधार पर नीलाम हुआ?

तकनीकी परीक्षण के दौरान चेसिस की कथित गड़बड़ी कैसे नजरअंदाज हुई?

‘मानवीय त्रुटि’ के लिए जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी की तय होगी?

क्या पूर्व में हुई अन्य ऑनलाइन नीलामियों का भी स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएगा?

प्रकरण की जांच नियमानुसार की जा रही है। जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जांच को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। - डॉ. गुरदेव सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरटीओ हल्द्वानी ने शिकायत पर कार्रवाई कब की?
आरटीओ (प्रशासन) डॉ. गुरदेव सिंह ने 25 फरवरी 2026 को संबंधित तकनीकी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा।
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