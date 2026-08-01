Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haldwani News: चांदमारी काठगोदाम में घर के बाहर से स्कूटी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

Haldwani News: हल्द्वानी के काठगोदाम में एक स्कूटी चोरी हो गई। पीड़ित हीराबल्लभ जोशी ने बताया कि उनकी स्कूटी 26 जून की रात घर के बाहर खड़ी थी, जो सुबह गायब मिली। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। एसएचओ ने कहा कि चोर और स्कूटी जल्द ही बरामद की जाएगी।

Haldwani News: चांदमारी काठगोदाम में घर के बाहर से स्कूटी चोरी

Haldwani News: हल्द्वानी। काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र से घर के बाहर खड़ी एक स्कूटी चोरी हो गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चांदमारी काठगोदाम निवासी हीराबल्लभ जोशी ने तहरीर देकर कहा कि 26 जून की रात को उनकी स्कूटी घर के बाहर रोजाना की तरह खड़ी थी। सुबह देखा तो स्कूटी गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी स्कूटी का कोई सुराग नहीं लगा। एसएचओ जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि स्कूटी की तलाश की जा रही है। शीघ्र चोरी करने वाले आरोपी के साथ स्कूटी को बरामद कर लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani Haldwani News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।