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Haldwani News: बच्चों पर वायरल का वार, ओपीडी में हर तीसरा बच्चा बीमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: -मौसम बदलते ही बढ़े वायरल के केस, बड़े और बुजुर्ग भी चपेट में आ रहे

Haldwani News: बच्चों पर वायरल का वार, ओपीडी में हर तीसरा बच्चा बीमार

Haldwani News: हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। मौसम में बदलाव के साथ बच्चों में संक्रामक रोग फैल रहे हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों की बाल रोग ओपीडी में वायरल से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेस अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को करीब 150 बच्चे पहुंचे, जबकि एसटीएच में 180 बच्चों ने बाल रोग विशेषज्ञों से परामर्श लिया। चिकित्सकों के मुताबिक ओपीडी में पहुंचने वाले करीब 30 फीसदी बच्चों में वायरल संक्रमण के लक्षण सामने आ रहे हैं।

बच्चों में गले में संक्रमण और दर्द

बच्चों में गले में संक्रमण और दर्द की शिकायत सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। सिरदर्द, कफ, शरीर में दर्द, कमजोरी और बुखार की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं, जिन्हें दो-तीन दिन से लगातार खांसी और गले में खराश की शिकायत है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को चिकित्सक वायरल संक्रमण बढ़ने की प्रमुख वजह बता रहे हैं।

स्कूल जाने वाले बच्चों में संक्रमण का खतरा अधिक

चिकित्सकों के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चे एक-दूसरे के संपर्क में अधिक रहते हैं। ऐसे में किसी एक बच्चे के संक्रमित होने पर अन्य में भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। बारिश और धूप के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव से भी बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। बेस अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एमएस रावत ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में वायरल से पीड़ित बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अधिकांश बच्चों में सामान्य वायरल के लक्षण हैं। अभिभावकों को बच्चों की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए।

बिना सलाह दवा देने से बचें

चिकित्सकों ने बताया कि वायरल होने की स्थिति में बच्चे को पर्याप्त आराम दिया जाए। तरल पदार्थ पीना चाहिए। बुखार या खांसी होने पर अपने स्तर से दवा न दें। चिकित्सक की सलाह पर ही बच्चे को दवाई दी जाए। लगातार तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक कमजोरी, खाना-पीना छोड़ देना या बच्चा जरूरत से ज्यादा सुस्त दिखाई दे तो तत्काल चिकित्सक को दिखाएं।

ये बरतें सावधानियां

-बच्चों को खाना खाने और बाहर से घर लौटने के बाद साबुन से हाथ धुलवाएं।

-बुखार, खांसी या गले में संक्रमण होने पर बच्चे को स्कूल न भेजें।

-बच्चों को पानी, सूप और अन्य तरल पदार्थ देते रहें।

-संक्रमण बढ़ने के दौरान बच्चों को अनावश्यक भीड़भाड़ वाली जगहों पर ले जाने से बचें।

सामान्य प्रश्न

बच्चों में वायरल संक्रमण के क्या लक्षण हैं?
बच्चों में गले में संक्रमण और दर्द, सिरदर्द, कफ, शरीर में दर्द, कमजोरी और बुखार की समस्याएं सामने आ रही हैं।
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