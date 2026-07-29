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Haldwani News: सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों ने विद्यालय को भेंट किया वाटर डिस्पेंसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में नैनीताल बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए एक स्कूल को वाटर डिस्पेंसर भेंट किया। इससे छात्रों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। कर्मचारियों ने सामाजिक कार्यों में योगदान पर ध्यान केंद्रित किया और लेखन सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों ने विद्यालय को भेंट किया वाटर डिस्पेंसर
सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों ने विद्यालय को भेंट किया वाटर डिस्पेंसर

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। नैनीताल बैंक के कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए रामपुर रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं समताश्रम को वोल्टास कंपनी का वाटर डिस्पेंसर विद कूलर कम फ्रिजर भेंट किया। इससे विद्यालय के विद्यार्थियों को स्वच्छ और शीतल पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। सेवानिवृत्त बैंक कर्मी एमसी पंत ने बताया कि उनके कुछ साथी अपनी बचत से प्रतिवर्ष सामाजिक कार्यों में योगदान देकर समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों को लेखन सामग्री, पेंसिल बॉक्स और जलपान-मिष्ठान भी वितरित किए गए। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अतिथियों का मन मोह लिया।

इस दौरान प्रधानाध्यापक ज्योति साह, जीसी पाटनी, जीएस नेगी, दिग्विजय पांडेय, संजीव जोशी, एमएम पंत, केसी जोशी, राजपाल, राजीव साह, केएन भट्ट, एमसी पांडेय, अचल जोशी मौजूद रहे।

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