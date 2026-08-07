Haldwani News: रामलीला कमेटी का गठन, चेतन बने अध्यक्ष
Haldwani News: हल्द्वानी। चारधाम मंदिर परिसर में गुरुवार को आयोजित बैठक में रामलीला मंचन को लेकर कमेटी का सर्वसम्मति से गठन किया गया।
Haldwani News: भावना कोहली हल्द्वानी। चारधाम मंदिर परिसर में गुरुवार को आयोजित बैठक में रामलीला मंचन को लेकर कमेटी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। चेतन जोशी को अध्यक्ष, प्रमोद पलड़िया को उपाध्यक्ष, देव बिष्ट को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गोपाल पड़लिया को सचिव, पंकज पांडे को उपसचिव व विपिन पड़लिया को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी सदस्यों ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि इस वर्ष रामलीला का मंचन धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाएगा। संरक्षक मंडल के सदस्य नारायण सिंह मेहरा, प्रमोद बोरा, नीरज तिवारी, जमन सिंह, लाखन सिंह, अनिल पड़लिया, हरीश पड़लिया और त्रिवेणी गयाल आदि मौजूद रहे।
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