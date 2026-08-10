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Haldwani News: राखी की डोर को डाक का सहारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। डाक विभाग के अनुसार वर्तमान में रोजाना 100 से 150 से अधिक राखियां विभिन्न स्थानों के लिए भेजी जा रही हैं

राखी की डोर को डाक का सहारा
राखी की डोर को डाक का सहारा

Haldwani News: हल्द्वानी। रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। डाक विभाग के अनुसार वर्तमान में रोजाना 100 से 150 से अधिक राखियां विभिन्न स्थानों के लिए भेजी जा रही हैं। वहीं विदेशों में भी प्रतिदिन 7 से 8 राखियों के पार्सल भेजे जा रहे हैं। कुसुमखेड़ा निवासी तनुजा ने कनाडा में नौकरी कर रहे अपने भाई के लिए राखी भेजी है। डाक विभाग के अनुसार पार्सल को कनाडा पहुंचने में करीब एक सप्ताह का समय लग सकता है। प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि राखियों की समय पर बुकिंग और वितरण सुनिश्चित करने के लिए रविवार को भी अवकाश नहीं रहेगा और प्रधान डाकघर में नियमित रूप से कार्य होगा।

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