Haldwani News: कनिका महिला विंग और कनिष्क युवा अध्यक्ष
Haldwani News: पूनम मौर्य हल्द्वानी में पंजाबी जन कल्याण समिति की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कनिका वासुदेव को महिला अध्यक्ष और कनिष्क ढींगरा को युवा नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अध्यक्ष ने नई टीम की शुभकामनाएँ दीं और समाज के उत्थान एवं पंजाबी संस्कृति के संरक्षण में उनकी भूमिका की बात की।
Haldwani News: पूनम मौर्य हल्द्वानी। पंजाबी जन कल्याण समिति की बैठक अध्यक्ष हरिमोहन अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कनिका वासुदेव को महिला अध्यक्ष और कनिष्क ढींगरा को युवा नगर अध्यक्ष सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। प्रदीप कक्कड़ को कोऑर्डिनेटर, नरेंद्र भूटियानी, उमंग वासुदेव, राजकुमार आनंद और राजीव वाही को उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अध्यक्ष ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई टीम समाज के उत्थान, पंजाबी संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।