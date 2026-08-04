Haldwani News: बेस अस्पताल का मुख्य गेट खोलने की मांग
Haldwani News: प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर हल्द्वानी ने सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय के मुख्य प्रवेश द्वार को खोलने की मांग की है। संगठन का कहना है कि गेट बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी दी गई है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।
Haldwani News: भूपेश कन्नौजिया हल्द्वानी। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर हल्द्वानी ने सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय के लंबे समय से बंद मुख्य प्रवेश द्वार को तत्काल खोलने की मांग की है। संगठन का कहना है कि गेट बंद होने से मरीजों, तीमारदारों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पटेल चौक और आसपास के मार्गों पर जाम की स्थिति बन रही है। इस संबंध में पहले भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो जनहित में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
इस दौरान अध्यक्ष योगेश शर्मा, महामंत्री मनोज जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता, प्रचार मंत्री संदीप सक्सेना, कोषाध्यक्ष गौरव गुप्ता, संगठन मंत्री उपेंद्र कनवाल, युवा अध्यक्ष उमेश गुप्ता और युवा महामंत्री तनिष्क शर्मा मौजूद रहे।
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