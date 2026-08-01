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Haldwani News: स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा फूटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: फोटो .......... बुद्ध पार्क में ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ किया प्रदर्शन हल्द्वानी,

Haldwani News: स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा फूटा

Haldwani News: हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। स्मार्ट मीटर से आने वाले बढ़े हुए बिजली बिल और लंबे समय तक हो रही बिजली कटौती के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। जल्द ही इस पर रोक नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को बुद्धपार्क में प्रदर्शन कर विभागीय कार्यप्रणाली का विरोध किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मीटर बदले जा रहे हैं। इसके लिए लोगों की सहमति तक विभागीय टीम नहीं ले रही है।

विरोध करने पर उपभोक्ताओं को पुलिस का डर दिखाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन काटने की धमकी देकर मीटर बदले गए हैं। मीटर लगने के बाद दोगुने से ज्यादा के बिल घरों में भेजे गए हैं, जिससे लोगों के सामने आर्थिक संकट आ गया है। स्मार्ट मीटर से बिजली आपूर्ति बेहतर होने का दावा करने वाला विभाग हर दिन घंटों बिजली कटौती कर रहा है, जिससे लोगों का उमस भरी गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर और कटौती पर रोक नहीं लगाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू, राजेंद्र बिष्ट, संदीप भैसोडा, जसविंदर भसीन, इशक खान, रेखा जाटव, फरमान अली, सचिन राठौर, अन्नू बाल्मीकि, सुशील राय, कृष्णा हलदर, मनोज कुमार, नवल आर्या और गंगा राम आर्या मौजूद रहे।

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