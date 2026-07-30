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Haldwani News: पेयजल के लिए यूकेडी पहुंची ईई दफ्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में, उत्तराखंड क्रांति दल ने दमदमी क्षेत्र में दो माह से चल रहे पेयजल संकट के कारण आंदोलन की चेतावनी दी है। यूकेडी के महासचिव सुशील उनियाल ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ईई ने विभागीय अभियंताओं को पानी की सप्लाई ठीक करने के निर्देश दिए हैं।

Haldwani News: पेयजल के लिए यूकेडी पहुंची ईई दफ्तर

Haldwani News: हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। नवाबी रोड, जयदुर्गा कॉलोनी, कुल्यालपुरा, जगदंबा नगर और वाल्मीकि कॉलोनी में पेयजल समस्या जल्द दूर ना होने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन की चेतावनी दी है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंप कर कहा कि दो माह से क्षेत्र में पानी का संकट बना हुआ है। जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान ईई ने विभागीय अभियंताओं को लाइन की जांच कर पेयजल सप्लाई ठीक करने के निर्देश दिए।

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