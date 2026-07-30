Haldwani News: पेयजल के लिए यूकेडी पहुंची ईई दफ्तर
Haldwani News: हल्द्वानी में, उत्तराखंड क्रांति दल ने दमदमी क्षेत्र में दो माह से चल रहे पेयजल संकट के कारण आंदोलन की चेतावनी दी है। यूकेडी के महासचिव सुशील उनियाल ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ईई ने विभागीय अभियंताओं को पानी की सप्लाई ठीक करने के निर्देश दिए हैं।
Haldwani News: हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। नवाबी रोड, जयदुर्गा कॉलोनी, कुल्यालपुरा, जगदंबा नगर और वाल्मीकि कॉलोनी में पेयजल समस्या जल्द दूर ना होने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन की चेतावनी दी है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंप कर कहा कि दो माह से क्षेत्र में पानी का संकट बना हुआ है। जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान ईई ने विभागीय अभियंताओं को लाइन की जांच कर पेयजल सप्लाई ठीक करने के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।