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Haldwani News: बिड़ला स्कूल में अभिभावकों को दिए बेहतर परवरिश के सुझाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: आर्यमान विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए 'परीक्षाओं से परे किशोरों को जीवन के लिए तैयार करना' विषय पर सत्र आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता समृद्धि पाठक ने अभिभावकों को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर ध्यान देने का सुझाव दिया।

बिड़ला स्कूल में अभिभावकों को दिए बेहतर परवरिश के सुझाव
बिड़ला स्कूल में अभिभावकों को दिए बेहतर परवरिश के सुझाव

Haldwani News: हल्द्वानी। आर्यमान विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में शुक्रवार को कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए ‘परीक्षाओं से परे किशोरों को जीवन के लिए तैयार करना’ विषय पर विशेष अभिभावक सत्र आयोजित हुआ। धर्मेश पांडे के संबोधन के बाद वरिष्ठ प्रवक्ता मधु पांडे ने सत्र की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता व स्कूल काउंसलर समृद्धि पाठक ने कहा कि अभिभावकों को केवल बच्चों के अंकों पर ध्यान देने के बजाय उनके मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक जरूरतों और आत्मविश्वास पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रधानाध्यापिका वंदना टम्टा और वरिष्ठ प्रवक्ता अनिता पंत ने अभिभावकों का आभार जताया।

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