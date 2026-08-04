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Haldwani News: दो बिजलीघरों से सात घंटे हुई कटौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: देवेंद्र रौतेला, हल्द्वानी में बिजली लाइनों की मरम्मत के कारण मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सप्लाई बंद रही। इस दौरान लोगों को बिजली और पानी की कमी का सामना करना पड़ा। ऊर्जा निगम के ईई एसके गुप्ता ने कहा कि कटौती की जानकारी पहले ही दी गई थी।

Haldwani News: दो बिजलीघरों से सात घंटे हुई कटौती

Haldwani News: देवेंद्र रौतेला हल्द्वानी। बिजली लाइनों के रखरखाव कार्य के लिए मंगलवार को कठघरिया और धौलाखेड़ा बिजलीघर से जुड़े क्षेत्रों की सप्लाई सुबह 10 बजे बंद कर दी गई। देर शाम पांच बजे दोबारा आपूर्ति बहाल की गई।सात घंटे तक बिजली नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिनभर बिजली गुल रहने से फीडर से जुड़े ट्यूबवेल भी नहीं चल सके। इससे लोगों को बिजली-पानी का दोहरा संकट झेलना पड़ा। ऊर्जा निगम के ईई एसके गुप्ता ने बताया कि रोस्टर के अनुसार काम किया गया है। इसके लिए होने वाली कटौती की उपभोक्ताओं को पूर्व में जानकारी दी गई है।

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