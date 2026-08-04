Haldwani News: दो बिजलीघरों से सात घंटे हुई कटौती
Haldwani News: देवेंद्र रौतेला, हल्द्वानी में बिजली लाइनों की मरम्मत के कारण मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सप्लाई बंद रही। इस दौरान लोगों को बिजली और पानी की कमी का सामना करना पड़ा। ऊर्जा निगम के ईई एसके गुप्ता ने कहा कि कटौती की जानकारी पहले ही दी गई थी।
Haldwani News: देवेंद्र रौतेला हल्द्वानी। बिजली लाइनों के रखरखाव कार्य के लिए मंगलवार को कठघरिया और धौलाखेड़ा बिजलीघर से जुड़े क्षेत्रों की सप्लाई सुबह 10 बजे बंद कर दी गई। देर शाम पांच बजे दोबारा आपूर्ति बहाल की गई।सात घंटे तक बिजली नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिनभर बिजली गुल रहने से फीडर से जुड़े ट्यूबवेल भी नहीं चल सके। इससे लोगों को बिजली-पानी का दोहरा संकट झेलना पड़ा। ऊर्जा निगम के ईई एसके गुप्ता ने बताया कि रोस्टर के अनुसार काम किया गया है। इसके लिए होने वाली कटौती की उपभोक्ताओं को पूर्व में जानकारी दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।