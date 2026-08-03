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Haldwani News: दो बिजलीघरों से सात घंटे हुई बिजली कटौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में विद्युत लाइन के रखरखाव के कारण कमलुवागांजा और धौलाखेड़ा बिजली घर के फीडरों की सप्लाई सुबह 10 बजे बंद कर दी गई। शाम 5 बजे पुनः आपूर्ति की गई। 7 घंटे तक बिजली गायब रहने से लोगों को संकट झेलना पड़ा, साथ ही ट्यूबवेल भी न चल पाने से पानी की किल्लत हुई।

Haldwani News: दो बिजलीघरों से सात घंटे हुई बिजली कटौती

Haldwani News: हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। विद्युत लाइन के रखरखाव कार्य के लिए सोमवार को कमलुवागांजा बिजली घर के हरिनगर फीडर और धौलाखेड़ा बिजलीघर के वर्ल्ड बैंक फीडर की सप्लाई सुबह 10 बजे बंद कर दी गई। देर शाम पांच बजे दोबारा आपूर्ति बहाल की गई। इस दौरान सात घंटे तक बिजली नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिनभर बिजली गुल रहने से फीडर से जुड़े ट्यूबवेल भी नहीं चल सके। इससे लोगों को बिजली-पानी का दोहरा संकट झेलना पड़ा। ऊर्जा निगम के ईई एसके गुप्ता ने बताया कि रोस्टर के अनुसार काम किया गया है। इसके लिए होने वाली कटौती की उपभोक्ताओं को पूर्व में जानकारी दी गई है।

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