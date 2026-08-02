Haldwani News: मेंटेनेंस के लिए घंटों गुल रही बिजली
Haldwani News: भूपेश कन्नौजिया हल्द्वानी। शहर और आसपास के कई इलाकों में रविवार को घंटों बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपीसीएल की ओर से विद्युत लाइनों के रखरखाव और सुधार कार्य के लिए शटडाउन लिया गया। ठप रहने से उपभोक्ताओं को पानी, कूलर-पंखे और अन्य उपकरणों में दिक्कतें झेलनी पड़ीं।
Haldwani News: भूपेश कन्नौजिया हल्द्वानी। शहर और आसपास के कई इलाकों में रविवार को घंटों बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपीसीएल की ओर से विद्युत लाइनों के रखरखाव और सुधार कार्य के लिए शटडाउन लिया गया। ऐसे में फूलचौड़ और कमलुवागांजा उपकेंद्रों से जुड़े कई क्षेत्रों में तय समय तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही।
बिजली व्यवस्था में सुधार
यूपीसीएल के अनुसार, विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और निर्बाध बनाने के लिए 33 केवी लाइन पर आवश्यक रखरखाव और तकनीकी कार्य किए गए। इसके चलते 33/11 केवी उपकेंद्र फूलचौड़ से जुड़े संगम विहार फीडर की आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रही। वहीं, 33/11 केवी उपकेंद्र कमलुवागांजा के मुखानी फीडर से जुड़े इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही।
उपभोक्ताओं को हुई परेशानी
रविवार होने के बावजूद लंबे समय तक बिजली नहीं रहने से उपभोक्ताओं को पानी की आपूर्ति, कूलर-पंखे और अन्य विद्युत उपकरणों के संचालन में दिक्कतें झेलनी पड़ीं। बुजुर्गों, बच्चों और कामकाजी लोगों को सबसे ज्यादा असुविधा हुई। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता एसके गुप्ता ने बताया कि शटडाउन के दौरान विद्युत लाइनों और उपकरणों का आवश्यक रखरखाव एवं सुधार कार्य पूरा किया गया। उनका कहना है कि इन कार्यों से भविष्य में फॉल्ट की संभावना कम होगी और बिजली आपूर्ति पहले की तुलना में अधिक विश्वसनीय एवं सुरक्षित हो सकेगी।
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