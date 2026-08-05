Haldwani News: साथी संगठन ने वेंडी स्कूल में किया पौधरोपण
Haldwani News: हल्द्वानी में साथी संगठन ने वेंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 'सौ-सौ वरदान' थीम पर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक पूरनचंद्र बवाड़ी ने की। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे। रेंजरों और संगठन के नेताओं की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सफल रहा।
Haldwani News: हल्द्वानी। साथी संगठन की ओर से बुधवार को वेंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक पेड़ सौ-सौ वरदान थीम पर पौधरोपण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक पूरनचंद्र बवाड़ी ने पहला पौधा लगाकर किया। इसके बाद प्रधानाचार्य डॉ. विकल बवाड़ी, शिक्षकों और कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने अपने-अपने नाम से छायादार, फलदार, पुष्प एवं औषधीय पौधे रोपे। इस दौरान रेंजर (सेनि.) मदन सिंह बिष्ट, डॉ. आशुतोष पंत, डॉ. शिवदत्त तिवारी, संगठन के अध्यक्ष आनंद सिंह ठठोला, महासचिव लक्ष्मण सिंह गौनिया आदि मौजूद रहे।
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