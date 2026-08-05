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Haldwani News: बलिदानी हवलदार तिलक चंद्र को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी। जिला पूर्व सैनिक लीग कार्यालय जगदम्बा नगर में बुधवार शाम ऑपरेशन रक्षक के वीर बलिदानी हवलदार तिलक चंद्र की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्

Haldwani News: बलिदानी हवलदार तिलक चंद्र को दी श्रद्धांजलि

Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। जिला पूर्व सैनिक लीग कार्यालय जगदम्बा नगर में बुधवार शाम ऑपरेशन रक्षक के वीर बलिदानी हवलदार तिलक चंद्र की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीरांगनाओं, गौरव सेनानियों एवं पूर्व सैनिकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और दो मिनट का मौन रखा।हवलदार तिलक चंद्र का जन्म 16 जून 1966 को जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड कनालीछीना अंतर्गत ग्राम बचकोट, पीपली में हुआ था। सेवा के दौरान उनकी तैनाती 50 राष्ट्रीय राइफल्स में हुई। वे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। पांच अगस्त 2003 को आतंकवादियों के साथ हुई एक मुठभेड़ में उन्होंने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।श्रद्धांजलि

कार्यक्रम में लीग के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस रौतेला ने तिलक चंद्र के जीवन एवं उनके अद्वितीय सैन्य योगदान पर प्रकाश डाला। मुठभेड़ में उनके साथ मौजूद रहे नायब सूबेदार (सेनि.) देवेंद्र दफौटी ने जीवंत वर्णन सुनाया। केएस महर, डीएस कन्याल, सुरेश भट्ट, पीएस परिहार, दीवान सिंह राठौड़, शांति हरबोला, बिमला देवी, बच्ची देवी, जीवनती देवी, रामा भंडारी, पदमा नेगी, उमा देवी, अनीता देवी, चंद्रकला, प्रेमा डोर्बी आदि मौजूद रहे।

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