Haldwani News: रानीबाग मंदिर भूमि के कथित अतिक्रमण के विरोध में 9 अगस्त को पहाड़ी स्वाभिमान रैली
Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। रानीबाग स्थित प्राचीन मंदिर भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर
Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। रानीबाग स्थित प्राचीन मंदिर भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पहाड़ी आर्मी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 9 अगस्त को पहाड़ी स्वाभिमान रैली निकालने की घोषणा की है। बुधवार को नैनीताल स्थित मोती महल में आयोजित प्रेसवार्ता में आयोजकों ने कहा कि रैली का उद्देश्य कत्युरी राजवंश के इतिहास, मंदिरों की भूमि और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जनसमर्थन जुटाना है। पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत ने आरोप लगाया कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायतें लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
इस संबंध में जिला प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे उत्तराखंड में विस्तार दिया जाएगा। आयोजकों ने कहा कि रैली में कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से हजारों लोग शामिल होंगे। रैली के माध्यम से मंदिर भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने, निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और रानीबाग क्षेत्र को मानसखंड मंदिर माला योजना के तहत विकसित करने की मांग उठाई जाएगी। प्रेसवार्ता में चंदन सिंह मनराल, राजेंद्र सिंह मनराल, रमेश मनराल, सीता रावत, अंजू पांडे, टीएस भाकुनी, रमेश सिंह खाती, कविता जीना समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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