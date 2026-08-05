Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haldwani News: रानीबाग मंदिर भूमि के कथित अतिक्रमण के विरोध में 9 अगस्त को पहाड़ी स्वाभिमान रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। रानीबाग स्थित प्राचीन मंदिर भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर

रानीबाग मंदिर भूमि के कथित अतिक्रमण के विरोध में 9 अगस्त को पहाड़ी स्वाभिमान रैली
रानीबाग मंदिर भूमि के कथित अतिक्रमण के विरोध में 9 अगस्त को पहाड़ी स्वाभिमान रैली

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। रानीबाग स्थित प्राचीन मंदिर भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पहाड़ी आर्मी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 9 अगस्त को पहाड़ी स्वाभिमान रैली निकालने की घोषणा की है। बुधवार को नैनीताल स्थित मोती महल में आयोजित प्रेसवार्ता में आयोजकों ने कहा कि रैली का उद्देश्य कत्युरी राजवंश के इतिहास, मंदिरों की भूमि और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जनसमर्थन जुटाना है। पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत ने आरोप लगाया कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायतें लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

इस संबंध में जिला प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे उत्तराखंड में विस्तार दिया जाएगा। आयोजकों ने कहा कि रैली में कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से हजारों लोग शामिल होंगे। रैली के माध्यम से मंदिर भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने, निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और रानीबाग क्षेत्र को मानसखंड मंदिर माला योजना के तहत विकसित करने की मांग उठाई जाएगी। प्रेसवार्ता में चंदन सिंह मनराल, राजेंद्र सिंह मनराल, रमेश मनराल, सीता रावत, अंजू पांडे, टीएस भाकुनी, रमेश सिंह खाती, कविता जीना समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani News Haldwani Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।