Haldwani News: नौजवानों को कंगाल कर रही ‘लुटेरी गर्लफ्रेंड

Haldwani News: हल्द्वानी में सोशल मीडिया पर प्यार का झांसा देकर नौजवानों से पैसे ठगने वाला साइबर गैंग सक्रिय है। 90 से अधिक युवक लाखों की रकम गंवाकर ठगी के शिकार हुए हैं। गैंग फर्जी प्रोफाइल बनाकर बातचीत कर पैसे मांगती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Haldwani News: हल्द्वानी। सोशल मीडिया पर प्यार का झांसा देकर नौजवानों को निशाना बनाने वाली ‘लुटेरी गर्लफ्रेंड’ का साइबर गैंग राज्य में सक्रिय है। रात को सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मैसेंजर में सक्रिय होने वाली ये गैंग नौजवानों को कंगाल कर रही है। अब तक 90 से अधिक नौजवान इस जाल में फंसकर लाखों की रकम गंवा चुके हैं। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साइबर ठगी करने वाली यह ‘लुटेरी गर्लफ्रेंड’ है। जो अब तक राज्य के 94 से अधिक युवाओं को कंगाल कर चुका है और अब तक 33 लाख रुपये से अधिक की रकम ठगी जा चुकी है। कुमाऊं के साइबर विशेषज्ञ एसआई बिहारी लाल कुशवाहा ने बताया कि शातिर रात होते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर सक्रिय हो जाती है। कुंवारे और अकेले युवकों को टारगेट कर प्यार भरी बातों और शादी का झांसा दिया जाता है। भरोसा जीतने के बाद मदद, गिफ्ट या इमरजेंसी के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं。

ऐसे करते हैं ठगी शातिर एक बार यूपीआई लिंक या ओटीपी मिलते ही मिनटों में खाता खाली हो जाता है। ठग युवतियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर वीडियो कॉल और चैट के जरिए युवाओं को फंसाते हैं। पैसा मिलने के बाद प्रोफाइल ब्लॉक कर दी जाती है और नंबर बंद हो जाते हैं। कई मामलों में पुलिस की जांच चल रही है और कईयों के सात लाख से अधिक पैसे वापस भी दिला दिए हैं।

केस 1: चम्पावत निवासी एक युवक को रात को फेसबुक पर लड़की की फर्जी आईडी से मैसेज आया। युवक ने दो तीन बात की। इसके बाद मदद के नाम पर युवती ने कुछ पैसे मांगे और लौटाने के नाम पर यूपीआई मांगा। जिसके बाद उसके खाते से एक लाख की रकम साफ हो गई।

केस 2: हल्द्वानी निवासी सिडकुल में नौकरी करने वाले युवक को रात को वीडियो कॉल आई। युवक को प्यार के जाल में फंसाया और कई दिनों तक बात करने के बाद खाते की जानकारी ली। जिसके बाद उसके खाते से 79 हजार की रकम उड़ा ली। युवक पूर्व में भी ठगी का शिकार हो चुका था।

कोट: सोशल प्लेटफार्म पर मैसेंजर के माध्यम से ठगी के मामले बढ़े हैं। इसे जागरुकता से ही खत्म किया जा सकता है। साइबर अपराध के तरीके तकनीकों के साथ बढ़ रहे हैं। हमें सतर्क रहने की जरूरत है।

रिद्धिम अग्रवाल, आईजी अपराध एवं कानून व्यवस्था। फोटो