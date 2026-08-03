Haldwani News: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। सावन माह के तीसरे सोमवार को शहर के शिवालयों में सुबह से ही
Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। सावन माह के तीसरे सोमवार को शहर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं तांता लगा रहा। निलियम कॉलोनी शिव मंदिर, शीतला देवी मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर, बेल बाबा मंदिर, मुखानी शिव मंदिर समेत अन्य शिव मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालु अपने साथ गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल लेकर मंदिर पहुंचे। कई श्रद्धालुओं ने सावन सोमवार का व्रत रखकर विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक भी कराया। तारकेश्वर मंदिर परिसर में लोगो ने जलाभिषेक के बाद भजन-कीर्तन किया। भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों ने दर्शन की व्यवस्था संभाली।
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