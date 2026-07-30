Haldwani News: दंत रोगों की ओपीडी आज से नए भवन में संचालित होगी
Haldwani News: हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में दंत रोग विभाग की ओपीडी अब नए भवन में शुरू होगी। विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. भारत भूषण अवस्थी ने कहा कि मरीजों को विशेषज्ञों द्वारा सही उपचार मिलेगा। आधुनिक सुविधाएं और समय पर इलाज से गंभीर दंत समस्याओं से बचा जा सकेगा। ओपीडी गुरुवार से शुरू की जा रही है।
Haldwani News: हल्द्वानी। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के दंत रोग विभाग की बाह्य रोगी सेवा (ओपीडी) गुरुवार से पूर्ण रूप से नए भवन में संचालित की जाएगी। विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. भारत भूषण अवस्थी ने बताया कि ओपीडी के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभागाध्यक्ष ने बताया कि ओपीडी में आने वाले प्रत्येक मरीज का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार उचित परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। मरीजों को दांतों की सामान्य जांच, दांत निकालने, दांतों की फिलिंग, मसूड़ों के रोगों के उपचार सहित अन्य आवश्यक दंत चिकित्सा सेवाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप दी जाएंगी।
प्रो. डॉ. अवस्थी ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता से मरीजों को बेहतर उपचार का लाभ मिलेगा तथा छोटी समस्याओं के समय पर उपचार से गंभीर दंत रोगों से भी बचाव संभव होगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज के जनसंपर्क अधिकारी आलोक उप्रेती ने बताया कि ओपीडी नए भवन में संचालित होगी जो टीबी चेस्ट अस्पताल भवन के पीछे की तरफ बना है। गुरुवार से ओपीडी शुरू कर दी जाएगी।
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