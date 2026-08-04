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Haldwani News: एसआईआर ने पकड़ी रफ्तार, 2.35 लाख नोटिस जारीगतियां : 1,88,054

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: - नैनीताल जिले में 15 सितंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची - राजनीतिक दलों

Haldwani News: एसआईआर ने पकड़ी रफ्तार, 2.35 लाख नोटिस जारीगतियां : 1,88,054

Haldwani News: हल्द्वानी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत नैनीताल जिले में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सोमवार को तहसील परिसर में जिला प्रशासन ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर नोटिस वितरण, दावे-आपत्तियों और सुनवाई की प्रगति साझा करते हुए स्पष्ट किया कि आयोग की पूरी कवायद पात्र मतदाताओं का नाम सुनिश्चित करने और अपात्र नामों को नियमानुसार हटाने पर केंद्रित है।

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बैठक का आयोजन

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी में एडीएम (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जा चुकी है।

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दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया

अधिकारियों ने बताया कि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं, जबकि इनका निस्तारण और नोटिसों पर सुनवाई 11 सितंबर तक चलेगी। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 15 सितंबर को किया जाएगा।

मौजूदा मतदाता सूची की जानकारी

बैठक में बताया गया कि जनपद की प्रारूप मतदाता सूची में 6 लाख 93,325 हजार मतदाता दर्ज हैं। एसआईआर के तहत जारी 2,35,085 नोटिसों में से अब तक 1,51,084 नोटिस संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। शेष नोटिसों का वितरण भी तेजी से कराया जा रहा है।

संभावित विसंगतियों का आंकलन

आयोग की तकनीकी जांच में जिले में 1,88,054 संभावित विसंगतियां तथा 47,031 'नो मैपिंग' प्रकरण चिह्नित हुए हैं। इन सभी मामलों में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधिसम्मत नोटिस जारी कर जांच और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।

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एसआईआर-2026 : नैनीताल जनपद एक नजर में

दावे-आपत्तियां : 13 अगस्त 2026 तक

सुनवाई एवं निस्तारण : 11 सितंबर 2026 तक

अंतिम मतदाता सूची : 15 सितंबर 2026

कुल मतदाता : 6,93,325

जारी नोटिस : 2,35,085

वितरित नोटिस : 1,51,084

संभावित विसंगतियां : 1,88,054

'नो मैपिंग' प्रकरण : 47,031

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नोटिस से घबराएं नहीं, दस्तावेजों के साथ कराएं सत्यापन : डीएम

हल्द्वानी। जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन के लिए नोटिस मिलने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के बाद ही नियमानुसार निर्णय होगा। अभियान के दौरान नाम, आयु, पता, हिंदी-अंग्रेजी वर्तनी, पुराने अभिलेखों, शैक्षिक प्रमाणपत्रों और पारिवारिक विवरण में विसंगतियां मिलने पर सत्यापन कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए 11 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए हैं। नए नाम के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। उन्होंने नागरिकों से सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग की अपील की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां कब तक स्वीकार की जाएंगी?
14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
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