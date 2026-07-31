Haldwani News: 105वें स्थापना दिवस पर नैनीताल बैंक की जागरूकता रैली
Haldwani News: सेवानिवृत्त व उत्कृष्ट कर्मचारियों का सम्मान फोटो : हल्द्वानी। नैनीताल बैंक लिमिटेड ने शुक्रवार को
Haldwani News: हल्द्वानी। नैनीताल बैंक लिमिटेड ने शुक्रवार को अपना 105वां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी एवं आसपास की शाखाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों ने बैंकिंग जागरूकता रैली निकालकर लोगों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग और साइबर ठगी से बचाव के उपायों की जानकारी दी। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित समारोह में बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने बैंक के साथ जुड़े अपने अनुभव साझा किए और बैंक की गौरवशाली यात्रा को याद किया। बैंक परिवार ने उनका स्वागत करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की।
समारोह में जुलाई माह के दौरान उत्कृष्ट व्यावसायिक प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। बैंक अधिकारियों ने कहा कि 105 वर्षों की गौरवशाली विरासत के साथ नैनीताल बैंक ग्राहकों के विश्वास, उत्कृष्ट सेवाओं और नवाचार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और बैंक कार्मिकों का आभार व्यक्त किया। भविष्य में भी ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का संकल्प दोहराया गया।
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