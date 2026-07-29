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Haldwani News: काउंसलिंग के बाद दो परिवार साथ रहने को राजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में पुलिस बहुद्देशीय भवन में महिला ऐच्छिक ब्यूरो द्वारा मासिक काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में विभिन्न महिलाओं के विवादों की सुनवाई की गई और निर्णय लिए गए। चार मामलों में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए, जबकि कुछ में समझौता कराया गया।

Haldwani News: काउंसलिंग के बाद दो परिवार साथ रहने को राजी

Haldwani News: हल्द्वानी। पुलिस बहुद्देशीय भवन में बुधवार को महिला ऐच्छिक ब्यूरो का मासिक काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया। सत्र की अध्यक्षता एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने की, जिसमें महिलाओं से जुड़े विभिन्न विवादों की सुनवाई और निर्णय लिए गए। ऐच्छिक ब्यूरो की सदस्य डॉ. नंदिता अरेकल, मनोवैज्ञानिक एवं महिला डिग्री कॉलेज की काउंसलर डॉ. रश्मि पंत और अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम सिंह बसेड़ा मौजूद रहे। महिला समाधान केंद्र की प्रभारी एसआई सुनीता कुंवर ने ब्यूरो के समक्ष 9 प्रकरण रखे। सभी मामलों में दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी बात सुनी गई। काउंसलिंग के दौरान चार मामलों में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

दो मामलों में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बन जाने पर समझौता कराया गया। जबकि शेष तीन मामलों को अग्रिम कार्रवाई और आदेश के लिए न्यायालय को भेज दिया गया।

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