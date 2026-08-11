Haldwani News: कठघरिया में खुलेगी नगर निगम की आधुनिक लाइब्रेरी
Haldwani News: हल्द्वानी के कठघरिया में युवाओं के लिए एक आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। नगर निगम ने इसके लिए दस लाख रुपये की लागत से एक नए भवन का निर्माण शुरू किया है। लाइब्रेरी में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, रीडिंग हॉल, पुस्तकों के रैक और इंटरनेट की सुविधा होगी। यह छात्रों को अध्ययन और सरकारी योजनाओं की जानकारी में मदद करेगा।
Haldwani News: हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। कठघरिया में अब पढ़ाई के लिए युवाओं को बेहतर संसाधन मिलेंगे। नगर निगम यहां अपनी आधुनिक लाइब्रेरी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए दस लाख रुपये की लागत से भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके बनते ही लाइब्रेरी शुरू कर दी जाएगी। कालाढूंगी रोड में नगर निगम के आखिरी छोर पर कठघरिया चौराहे में बने नगर निगम के कैंप कार्यालय में छात्र-छात्राओं को आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बनाए जा रहे भवन में पढ़ने के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, रीडिंग हॉल और पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए रैक लगाए जाएंगे।
लाइब्रेरी में किताबों के साथ इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे ऑनलाइन फॉर्म भरने, सरकारी योजनाओं की जानकारी और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। नगर निगम प्रबंधन के अनुसार भवन निर्माण पूरा होने के बाद फर्नीचर और पुस्तकों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए स्थानीय शिक्षाविदों और सामाजिक संस्थाओं से भी सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही लाइब्रेरी के संचालन के लिए समय सारणी और नियमावली तैयार की जाएगी। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि बोर्ड से पारित प्रस्ताव के अनुसार लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। भवन बनते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा।
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