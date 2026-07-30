Haldwani News: गोशाला की बदहाली पर विधायक सुमित हृदयेश ने जताई नाराजगी
Haldwani News: हल्द्वानी के राजपुरा स्थित गोशाला का विधायक सुमित हृदयेश ने निरीक्षण किया और गोवंश की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने गोवंश के बेहतर रखरखाव के लिए नगर निगम को सख्त निर्देश दिए और चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। गोसेवा की महत्वता पर भी चर्चा की गई।
Haldwani News: हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। राजपुरा स्थित गोशाला का गुरुवार को विधायक सुमित हृदयेश ने निरीक्षण किया। इस दौरान गोवंश के रखरखाव, साफ-सफाई, जल निकासी और चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति खराब मिलने पर विधायक ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि गोवंश की उपेक्षा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। विधायक ने कहा कि गोशाला केवल एक भवन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और संवेदनशीलता का प्रतीक है। नगर निगम के अधिकारियों को गोवंश की नियमित देखभाल के लिए ठोस और स्थायी इंतजाम करने के निर्देश दिए। पार्षद प्रीति आर्या ने कहा कि गोसेवा केवल नारों से नहीं होती। गोवंश की सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा।
यदि नगर निगम गोमाताओं की उचित देखभाल करने में फेल हो गया है तो उन्हें कैद में रखने की जगह मुक्त कर देना चाहिए। गोवंश को पर्याप्त मात्रा में चारा तक नहीं मिलना शर्मनाक है। इस दौरान नगर निगम को चेताया कि यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। इस मौके पर कांग्रेस जिला महामंत्री मलय बिष्ट, हेमंत साहू, राजन टंडन, त्रिलोक बनौली, सुमित कुमार, संजय शेखर, अमित रावत, सचिन गुप्ता, सूरज प्रकाश मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।