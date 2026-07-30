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Haldwani News: गोशाला की बदहाली पर विधायक सुमित हृदयेश ने जताई नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी के राजपुरा स्थित गोशाला का विधायक सुमित हृदयेश ने निरीक्षण किया और गोवंश की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने गोवंश के बेहतर रखरखाव के लिए नगर निगम को सख्त निर्देश दिए और चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। गोसेवा की महत्वता पर भी चर्चा की गई।

गोशाला की बदहाली पर विधायक सुमित हृदयेश ने जताई नाराजगी
गोशाला की बदहाली पर विधायक सुमित हृदयेश ने जताई नाराजगी

Haldwani News: हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। राजपुरा स्थित गोशाला का गुरुवार को विधायक सुमित हृदयेश ने निरीक्षण किया। इस दौरान गोवंश के रखरखाव, साफ-सफाई, जल निकासी और चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति खराब मिलने पर विधायक ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि गोवंश की उपेक्षा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। विधायक ने कहा कि गोशाला केवल एक भवन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और संवेदनशीलता का प्रतीक है। नगर निगम के अधिकारियों को गोवंश की नियमित देखभाल के लिए ठोस और स्थायी इंतजाम करने के निर्देश दिए। पार्षद प्रीति आर्या ने कहा कि गोसेवा केवल नारों से नहीं होती। गोवंश की सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा।

यदि नगर निगम गोमाताओं की उचित देखभाल करने में फेल हो गया है तो उन्हें कैद में रखने की जगह मुक्त कर देना चाहिए। गोवंश को पर्याप्त मात्रा में चारा तक नहीं मिलना शर्मनाक है। इस दौरान नगर निगम को चेताया कि यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। इस मौके पर कांग्रेस जिला महामंत्री मलय बिष्ट, हेमंत साहू, राजन टंडन, त्रिलोक बनौली, सुमित कुमार, संजय शेखर, अमित रावत, सचिन गुप्ता, सूरज प्रकाश मौजूद रहे।

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