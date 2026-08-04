Haldwani News: मुखानी से युवती लापता, अपहरण की आशंका
Haldwani News: हल्द्वानी के मुखानी में 23 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। युवती 27 जुलाई को बिना बताए घर से चली गई। परिजन उसकी खोजबीन कर रहे हैं और पुलिस के पास गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। परिवार को आशंका है कि युवती का अपहरण हुआ है।
Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। हल्द्वानी के मुखानी की निवासी एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। एसएचओ सुशील जोशी ने बताया कि मुखानी थाना क्षेत्र निवासी 23 साल की युवती 27 जुलाई की दोपहर परिजनों को बिना बताए घर से चली गई। परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। परिजन पुलिस के पास पहुंचे तो गुमशुदगी दर्ज कर तलाश की जा रही है। परिजनों को आशंका है कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। एसएचओ का कहना है कि युवती को शीघ्र सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।
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