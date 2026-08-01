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Haldwani News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां के नाम लगाए पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: कालाढूंगी में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया। विधायक बंशीधर भगत के नेतृत्व में लगभग 250 कार्यकर्ताओं ने नयागांव क्षेत्र में 300 फलदार छायादार पौधे रोपे और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया।

Haldwani News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां के नाम लगाए पौधे

Haldwani News: कालाढूंगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शनिवार को विधायक बंशीधर भगत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृहद पौधरोपण किया। कालाढूंगी विधानसभा से पहुंचे लगभग 250 भाजपा कार्यकर्ताओं ने नयागांव क्षेत्र में लगभग 300 फलदार, छायादार पौधे रोपित कर उनके संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया। दर्जाधारी सुरेश भट्ट एवं शांति मेहरा एवं डीएफओ ध्रुव मर्तोलिया ने भी वृक्षारोपण किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष कमलेश पांडे, सुरेश गौड़, दीपू नेगी, संदीप सनवाल, दिगंबर भोजक, विनोद बुढलाकोटी, जोगा मेहरा, दीपा ढौंडियाल, घनानंद सट्टा, दीवान सिंह बिष्ट, मयंक तिवारी, भगवान तिवारी, सुरेंद्र बोरा, गोपाल बुढलाकोटी, हरीश मेहरा, सुच्चा सिंह, गणेश शाह, पार्षद प्रमोद पंत, मनोज जोशी, दीप पाठक, देवकी नंदन जोशी, गणेश जोशी शामिल रहे।

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