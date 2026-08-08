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Haldwani News: अमित गोयल बने अग्रसेन युवा समिति के अध्यक्ष, तुषार महामंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में महाराजा अग्रसेन युवा समिति की नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। एडवोकेट अमित गोयल को अध्यक्ष, तुषार मित्तल को महामंत्री और ऋषभ बंसल को कोषाध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया रामपुर रोड पर एक निजी संस्थान में संपन्न हुई। इस मौके पर कई सदस्यों ने भाग लिया और कार्यों का लेखा-जोखा पेश किया।

अमित गोयल बने अग्रसेन युवा समिति के अध्यक्ष, तुषार महामंत्री
अमित गोयल बने अग्रसेन युवा समिति के अध्यक्ष, तुषार महामंत्री

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। महाराजा अग्रसेन युवा समिति की नई कार्यकारिणी में एडवोकेट अमित गोयल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष, तुषार मित्तल को महामंत्री और ऋषभ बंसल को कोषाध्यक्ष चुना गया। शनिवार को रामपुर रोड स्थित एक निजी संस्थान में चुनाव अधिकारी भगवान सहाय अग्रवाल और राजीव अग्रवाल की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इससे पूर्व युवा अध्यक्ष विपुल अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई आमसभा में महामंत्री कनव अग्रवाल ने कार्यकारिणी की ओर से किए गए कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। इस मौके पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष असीम सिंघल, महामंत्री राजकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, सरिल गोयल, डॉ. पंकज अग्रवाल, अतिन अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, विपुल अग्रवाल, शोभित अग्रवाल आदि रहे।

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