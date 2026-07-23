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Haldwani News: दमुवाढूंगा के लोग भूमि अधिकार को लेकर डीएम से मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: फोटो हल्द्वानी, संवाददाता। पॉलिशीट की पार्षद नेहा अधिकारी के नेतृत्व में गुरुवार को दमुवाढूंगा के

Haldwani News: दमुवाढूंगा के लोग भूमि अधिकार को लेकर डीएम से मिले

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। पॉलिशीट की पार्षद नेहा अधिकारी के नेतृत्व में गुरुवार को दमुवाढूंगा के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में स्वामित्व योजना के तहत लंबित सर्वेक्षण कार्य जल्द पूरा कराने और क्षेत्रवासियों को भूमि अधिकार दिलाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने वार्ड की अन्य समस्याओं के समाधान की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शासन की ओर से जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा के 578 एकड़ क्षेत्र में करीब 40 हजार आबादी को भूमि अधिकार देने के लिए डीजीपीएस तकनीक से सर्वे और अभिलेख तैयार करने का निर्णय लिया था, लेकिन 11 माह बीतने के बाद भी कार्यदायी संस्था का चयन नहीं हो पाया है।

अब तक प्रस्तावित 35 पिलरों में से केवल 13 ही लगाए गए हैं। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत फतेहपुर रेंज की सीमा के सीमांकन का कार्य भी लंबित है। पार्षद ने कहा कि नगर निगम के वार्ड 35, 36, 37 और 38 में रहने वाली करीब 40 हजार की आबादी को जल्द भूमि अधिकार मिलना आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने और डीजीपीएस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था का शीघ्र चयन सुनिश्चित कराने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने जिम कॉर्बेट स्कूल के बाहर रोज लगने वाले जाम, नाबालिग छात्रों द्वारा स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाने और आवासीय कॉलोनियों में जगह-जगह नो पार्किंग की समस्या से भी जिलाधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की। इस दौरान पूर्व पार्षद मुन्ना पोखरिया, पूर्व ग्राम प्रधान महेश जोशी, मुन्नी बिष्ट, हृदयेश कुमार आदि मौजूद रहे।

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