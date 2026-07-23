Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haldwani News: डॉक्टर के लैपटॉप चोरी मामले में दी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

Haldwani News: हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग से डॉक्टर संतोष जोशी का लैपटॉप चोरी हो गया है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज थे। डॉक्टर ने पुलिस को तहरीर दी है। मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। घटना 22 जुलाई को सुशीला तिवारी अस्पताल में हुई।

Haldwani News: डॉक्टर के लैपटॉप चोरी मामले में दी तहरीर

Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग से डॉक्टर का लैपटॉप चोरी हो गया है। लैपटॉप में कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज थे। मामले में पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दी है।फॉरेंसिक विभाग के डॉ.सौरव विशाल ने बताया कि 22 जुलाई की दोपहर को सुशीला तिवारी अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के कमरे से उनका लैपटॉप चोरी हो गया है। लैपटॉप में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, शैक्षणिक दस्तावेज और विभागीय डेटा सेव थे। डॉक्टर के मुताबिक घटना के दौरान वह विभागीय कार्य में व्यस्त थे। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि तहरीर मिली है। मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani Haldwani News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।