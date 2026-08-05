Haldwani News: कुंदन सिंह नेगी के जिला महासचिव बनने पर स्वागत
Haldwani News: हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंदन सिंह नेगी को नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने उनके संगठनात्मक योगदान की सराहना की।
Haldwani News: हल्द्वानी। कांग्रेस संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कुंदन सिंह नेगी को नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किए जाने पर बुधवार को कुसुमखेड़ा स्थित उनके आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि कुंदन सिंह नेगी ने पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक पदों पर रहते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पीसीसी सदस्य संजय किरौला, जया कर्नाटक महिला कार्यकारणी प्रदेश अध्यक्ष, महेश कांडपाल, चम्पा चिल्वाल पूर्व जिला महासचिव, हेमू रंगवाल, मंजू दानू, पुष्पा तिवारी, आरती पपोला आदि मौजूद रहे।
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