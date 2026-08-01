Haldwani News: जनसुनवाई में आयुक्त ने धोखाधड़ी के 9.5 लाख रुपये कराए वापस

Haldwani News: हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, वित्तीय धोखाधड़ी और बकाया वेतन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। काठगोदाम निवासी मीरा पंत से तपोवन में भूमि दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी की गई थी। आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद शनिवार तक मीरा पंत को 9.5 लाख रुपये वापस दिला दिए गए, जबकि शेष 1.5 लाख रुपये सितंबर 2026 तक लौटाने के कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नैनीताल की तनुजा पांडेय और 9 अन्य कर्मचारियों द्वारा फरवरी 2026 से लंबित वेतन की शिकायत पर आयुक्त ने समाज कल्याण निदेशक को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए।