Haldwani News: जनसुनवाई में आयुक्त ने धोखाधड़ी के 9.5 लाख रुपये कराए वापस
Haldwani News: हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई में भूमि विवाद, वित्तीय धोखाधड़ी और बकाया वेतन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया। मीरा पंत से 11 लाख रुपये की ठगी के मामले में 9.5 लाख रुपये वापस किए गए। अन्य मामलों में भी त्वरित कार्रवाई की गई, जैसे लंबित वेतन और बैंक लोन की समस्याएं।
Haldwani News: हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, वित्तीय धोखाधड़ी और बकाया वेतन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। काठगोदाम निवासी मीरा पंत से तपोवन में भूमि दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी की गई थी। आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद शनिवार तक मीरा पंत को 9.5 लाख रुपये वापस दिला दिए गए, जबकि शेष 1.5 लाख रुपये सितंबर 2026 तक लौटाने के कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नैनीताल की तनुजा पांडेय और 9 अन्य कर्मचारियों द्वारा फरवरी 2026 से लंबित वेतन की शिकायत पर आयुक्त ने समाज कल्याण निदेशक को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा हल्द्वानी की मंजू जोशी की शिकायत पर आयुक्त ने बैंक खाते की सीसी लोन सुविधा तुरंत बंद करने और तीन माह के भीतर शेष राशि जमाकर भवन को बंधक मुक्त कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में चोरी, मानसिक उत्पीड़न और सड़क चौड़ीकरण जैसे अन्य मामलों का भी मौके पर निस्तारण किया गया। आयुक्त ने अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही कराया।
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