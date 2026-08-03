Haldwani News: नैन्सी कॉन्वेंट में सक्षम बने स्कूल कैप्टन

Haldwani News: हल्द्वानी। नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल ज्योलीकोट में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया गया। सक्षम रवि को स्कूल कैप्टन और गुंगुन टोंडक को स्कूल प्रीफेक्ट बनाया गया। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर आईपी सिंह, चेयरपर्सन मंजू सिंह, डायरेक्टर डॉ. संजय कुमार सिंह, प्रधानाचार्या हीना मुजद्दादी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जितेंद्र शर्मा ने नव-निर्वाचित छात्र पदाधिकारियों को सैश और बैज पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैनेजिंग डायरेक्टर आईपी सिंह ने कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन, टीमवर्क और सेवा-भाव का परिचायक है। समारोह में विद्यालय के डीन ऑफ एक्टिविटीज देवेंद्र सिंह भंडारी, डीन ऑफ स्टडीज हेमंत सिंह, कोऑर्डिनेटर प्रेम सिंह पाटनी, रुचि शर्मा, शेफाली दयाल आदि मौजूद रहे।