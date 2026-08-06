Haldwani News: केंद्र की टीम ने गौलापार में प्रस्तावित का निरीक्षण किया

Haldwani News: हल्द्वानी में, केंद्र की एक दो सदस्यीय टीम ने गौलापार स्थित प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय जू का निरीक्षण किया। टीम ने जू के दस्तावेजों की जांच कर ग्रामीणों से बात की। जू की 13 किमी चाहदीवारी के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप है। जू का शिलान्यास 2016 में हुआ था और निर्माण पर रोक लगी थी।

Haldwani News: हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। केंद्र की दो सदस्यीय टीम ने गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय जू का निरीक्षण किया। बुधवार सुबह टीम ने जू के दस्तावेजों की जांच की और रिकॉर्ड लिया। इसके बाद टीम ने प्रस्तावित जू का भ्रमण किया। तराई पूर्वी वन डिविजन की गौला रेंज के अंतर्गत गौलापार में 412 हेक्टेयर वन भूमि अंतर्राष्ट्रीय जू प्रस्तावित है। बुधवार को केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी से आईएफएस अधिकारी एम सुधाकर और कंवलजीत सिंह की दो सदस्यीय टीम गौलापार स्थित जू कार्यालय पहुंची। टीम ने सबसे पहले प्रस्ताविज जू के प्रस्ताव, क्षेत्रफल, गठन, निर्माण, सभी प्रकार की अनापत्तियां, आपत्तियां और उनके निस्तारण संबंधी दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद टीम ने जू में अभी तक किए कामों जैसे पनचक्की, 13 किमी लंबी बनी चाहरदीवारी और जू से सटे बागजाला में अतिक्रमण का भी जायजा लिया। टीम ने मौके पर ग्रामीणों से भी बातचीत की। इस दौरान पश्चिमी वन वृत्त संरक्षक नीतिश मणि त्रिपाठी, तराई पूर्वी डीएफओ हिमांशु बागरी, एसडीओ अनिल जोशी, रेंजर चंदन सिंह अधिकारी आदि मौजूद रहे।

भ्रष्टाचार के जांच की रही चर्चा सूत्रों के मुताबिक जू की चाहदीवारी के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसी व्यक्ति ने केंद्र सरकार में इसकी शिकायत कर दी। इसी की जांच के लिए दो सदस्य टीम आई हुई है। गौरतलब है कि जू की 13 किमी चाहदीवारीब इ 14.52 करोड़ से बनाई गई है।

बात करने से बचते रहे अधिकारी केंद्र के दो अधिकारियों के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय जू का निरीक्षण की मीडिया को खबर नहीं दी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद कुछ पत्रकार मौके पर पहुंचे। जिससे अधिकारी नाराज हो गए। हालत ऐसी थी कि अधिकारियों ने पत्रकारों के फोन तक नहीं उठाए। इसके बाद से भ्रष्टाचार की जांच को और बल मिला।

पिछले 10 सालों से प्रस्तावित है जू 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में इसका शिलान्यास किया गया था। इसके बाद 14.52 करोड़ से 13 कमी लंबी जू की चाहदीवारी बनाई गई थी। वर्ष 2021 में केंद्र ने जू को गैर वानिकी काम मानते हुए इस पर आपत्ति लगा दी थी, साथ ही जू के निर्माण पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में केंद्र ने नियमों में संशोधन किया और जू एवं रेस्क्यू सेंटर को वानिकी काम मांगा था। इसी के साथ ही जू की वजह से कोई कॉरिडोर भी बाधित नहीं हुआ था, इसलिए कुछ शर्तों के साथ जू के निर्माण को मंजूरी दी थी।