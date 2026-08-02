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Haldwani News: इनर व्हील क्लब रामनगर ने मनाया फ्रेंडशिप डे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: रामनगर में इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष अंजलि जिंदल की अगुवाई में ‘फ्रेंडशिप डे’ धूमधाम से मनाया गया। सदस्यों ने एक-दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर प्रेम का संदेश दिया। अंजलि ने कहा कि दिन का उद्देश्य खुशियों के साथ-साथ समाज सेवा को बल देना है। सभी ने समाजहित में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।

इनर व्हील क्लब रामनगर ने मनाया फ्रेंडशिप डे
इनर व्हील क्लब रामनगर ने मनाया फ्रेंडशिप डे

Haldwani News: ​रामनगर। इनर व्हील क्लब ऑफ रामनगर की अध्यक्ष अंजलि जिंदल व उनकी टीम के नेतृत्व में ‘फ्रेंडशिप डे’ बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में क्लब की सदस्याओं ने एक-दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। ​अध्यक्ष अंजलि जिंदल ने कहा कि यह दिन केवल खुशियां बांटने का नहीं, बल्कि समाज सेवा के संकल्प को साथ मिलकर और मजबूत करने का अवसर है। इस दौरान सभी सदस्याओं ने एकजुट होकर विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लिया और समाज हित में निरंतर मिलकर कार्य करने का संकल्प दोहराया।

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