Haldwani News: जन्म से छह माह तक सिर्फ मां का दूध पिलाएंगे स्वस्थ रहेंगे नवजात

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नैनीताल जिले में शनिवार से विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हो गई। सप्ताहभर चलने वाले इस अभियान के दौरान जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं, उपकेंद्रों और समुदाय स्तर पर गर्भवती एवं धात्री माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान में आशा कार्यकर्ता, एएनएम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गृह भ्रमण, परामर्श सत्र और जनजागरूकता कार्यक्रमों के जरिए माताओं और उनके परिजनों को स्तनपान से जुड़ी वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक जानकारी देंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत ने कहा कि मां का दूध नवजात के लिए सबसे सुरक्षित, संपूर्ण और पौष्टिक आहार है।

इससे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और डायरिया, निमोनिया, कुपोषण समेत कई संक्रमणों से बचाव होता है। उन्होंने कहा कि जन्म के पहले एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराया जाना चाहिए, तथा जीवन के पहले छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध ही दिया जाए। उन्होंने बताया कि छह माह बाद आयु के अनुरूप पौष्टिक ऊपरी आहार शुरू करने के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने की सलाह दी जाती है। अभियान के दौरान माताओं को यह भी बताया जा रहा है कि नवजात को घुट्टी, शहद, पानी या अन्य कोई प्री-लैक्टियल फीड न दें और बिना चिकित्सकीय सलाह के डिब्बाबंद दूध का उपयोग न करें। डॉ. पंत ने जनपदवासियों से स्तनपान को बढ़ावा देकर अभियान को सफल बनाने की अपील की।