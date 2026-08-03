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Haldwani News: एमआईईटी कुमाऊं में इंडक्शन कार्यक्रम शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में एमआईईटी कुमाऊं ने बीबीए और बीसीए सत्र 2026-29 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले दिन 114 विद्यार्थियों ने भाग लिया और शैक्षणिक सफर की शुरुआत की। मुख्य अतिथि रजनी कांता बिष्ट और डॉ. स्नेहा दोहरे ने छात्रों को प्रेरित किया।

Haldwani News: एमआईईटी कुमाऊं में इंडक्शन कार्यक्रम शुरू

Haldwani News: हल्द्वानी। एमआईईटी कुमाऊं में बीबीए और बीसीए सत्र 2026-29 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम का सोमवार को शुभारंभ हुआ। पहले दिन 114 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने नए शैक्षणिक सफर की शुरुआत की। आयोजन प्रबंध निदेशक प्रो. डॉ. बीएस बिष्ट, निदेशक डॉ. तरुण सक्सेना और एसीआईसी के सीईओ डॉ. कमल रावत के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य अतिथि रजनी कांता बिष्ट और डॉ. स्नेहा दोहरे ने छात्रों को प्रेरित किया। यहां बीसीए विभागाध्यक्ष सोनम भंडारी, बीबीए विभागाध्यक्ष तारा दत्त तिवारी सहित संस्थान के सभी प्राध्यापक मौजूद रहे।

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