Haldwani News: कांग्रेस ने नैनीताल की 68 सदस्यीय नई जिला कार्यकारिणी का किया ऐलान

Haldwani News: हल्द्वानी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल ने 68 सदस्यीय नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने यह सूची जारी की। कार्यकारिणी में 5 महिलाओं सहित 15 उपाध्यक्ष, 21 महासचिव और 26 सचिव शामिल हैं।

Haldwani News: हल्द्वानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल की ओर से संगठन को मजबूती देने और आगामी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 68 सदस्यीय नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने रविवार को नई कार्यकारिणी की अधिकृत सूची जारी की। क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नैनीताल जिले की सभी छह विधानसभाओं भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं और कालाढूंगी में जन-समस्याओं को प्रखरता से उठाया जाएगा और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाया जाएगा。

महिलाओं का प्रतिनिधित्व 68 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी में 5 महिलाओं को स्थान दिया गया है। हालांकि उपाध्यक्ष पद पर किसी महिला को शामिल नहीं किया गया है। कार्यकारिणी में गीता बहुगुणा और लता बिष्ट को महासचिव, जबकि रीना आर्या, किरन जोशी एवं रितु आर्या को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है।

उपाध्यक्षों की संख्या जारी सूची के अनुसार जिला कार्यकारिणी में कुल 15 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें दीवान सिंह बिष्ट, गणेश आर्या, डी.के. डालाकोटी, मनमोहन कनवाल, सुजान सिंह रजवार, भुवन दर्म्वाल, तसनाम सिंह, प्रदीप पंत, भुवन तिवारी, ललित बिष्ट, अनिल अग्रवाल, दिनेश बुधानी, कुलदीप तड्याल, दिनेश कर्नाटक एवं वकील अहमद शामिल हैं।

संगठन की मजबूती संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से 21 महासचिवों और 26 सचिवों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा नरेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, ताहिर हुसैन को कार्यालय सचिव, हेमंत पाठक व हरेंद्र क्वीरा को प्रवक्ता, मनोज शर्मा को मीडिया प्रभारी तथा रोहित भट्ट को सोशल मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया है।